Американская конгрессвумен призналась, что она совершенно лысая
Демократ из Массачусетса Аянна Прессли еще осенью стала замечать, что ее волосы выпадают. А совершенно лысой она стала за ночь до того, как Конгресс проголосовал за импичмент Трампа.
45-летняя Аянна Прессли рассказала, что впервые сделала свою фирменную прическу – Senegalese twist – четыре года назад, сообщает BBC.
По ее словам, эта прическа была частью ее «политического бренда», а некоторые даже интерпретировали ее как «воинственное политическое заявление». Вот почему теперь она посчитала нужным сообщить своим сторонникам, что страдает алопецией.
Она сняла видео, в котором предстала в своем естественном виде – совершенно лысой.
После того, как видео было опубликовано, многие ее сторонники и коллеги-парламентарии выступили в Twitter в ее поддержку, назвав ее смелость «вдохновляющей».
Алопеция поражает около трети женщин африканского происхождения, согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале «Клиническая, косметическая и исследовательская дерматология». Афроамериканцы чаще страдают алопецией, чем другие этнические группы в США.
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