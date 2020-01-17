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Главная » Мир » Общество
18:58 17 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американская конгрессвумен призналась, что она совершенно лысая

Демократ из Массачусетса Аянна Прессли еще осенью стала замечать, что ее волосы выпадают. А совершенно лысой она стала за ночь до того, как Конгресс проголосовал за импичмент Трампа.

45-летняя Аянна Прессли рассказала, что впервые сделала свою фирменную прическу – Senegalese twist – четыре года назад, сообщает BBC.

По ее словам, эта прическа была частью ее «политического бренда», а некоторые даже интерпретировали ее как «воинственное политическое заявление». Вот почему теперь она посчитала нужным сообщить своим сторонникам, что страдает алопецией.

Она сняла видео, в котором предстала в своем естественном виде – совершенно лысой.

После того, как видео было опубликовано, многие ее сторонники и коллеги-парламентарии выступили в Twitter в ее поддержку, назвав ее смелость «вдохновляющей».

Алопеция поражает около трети женщин африканского происхождения, согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале «Клиническая, косметическая и исследовательская дерматология». Афроамериканцы чаще страдают алопецией, чем другие этнические группы в США.

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Тэги: Конгресс США, волосы, лысый

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