С участием мировой звезды: уникальный детский коллектив отмечает 65-летие

В воскресенье, 19 января, в Большом зале Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского пройдет уникальный концерт выпускников одного из старейших творческих коллективов Украины

В воскресенье, 19 января, в Большом зале Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского пройдет уникальный концерт выпускников одного из старейших творческих коллективов Украины — детско-юношеской вокально-хореографической студии «Свiтанок». Концерт будет юбилейным — студия отмечает свое 65-летие. В программе — любимые номера выпускников и нынешних учеников.

— Самые старшие участники концерта — выпускники 1987 года, — рассказала «ФАКТАМ» художественный руководитель «Свiтанка» Галина Гринчук. — Билеты на концерт были распроданы еще за месяц до его начала. Знаете, многие наши ученики добились, став взрослыми, успехов — в том числе на творческом поприще. Яркий тому пример — солистка Баденского государственного театра (Германия, город Карлслое) и Большого театра Ульяна Алексюк. В Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского она училась у народной артистки СССР Евгении Мирошниченко. Ульяна Алексюк будет на нашем концерте.

Галина Гринчук: «Мы много гастролируем за рубежом, ведь уровень наших программ не уступает профессиональным коллективам»

— С какого возраста принимают детей в вашу студию?

— С четырех лет. Причем без конкурного отбора. Ведь успешность ребенка на 95 процентов зависит от его старания, труда. Самые маленькие попадают в подготовительную студию, в ней они занимаются с семи лет. Принимаем детей из Киева и Киевской области. У нас ребята учатся до 21 года. Важно отметить, что одна из ключевых особенностей нашей студии — ее комплексность: у нас есть хор, танцевальный ансамбль и ансамбль народных инструментов.

Обучение в студии бесплатное. Однако родители финансово нас поддерживают. Благодаря этому шьем театральные костюмы, устраиваем концерты, ездим на творческие конкурсы. Мы много гастролируем за рубежом, ведь уровень наших программ не уступает профессиональным коллективам.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»