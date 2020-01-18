Садовник в Италии нашел картину за 60 млн евро

Картина «Портрет женщины» Густава Климта была похищена 23 года назад.

Экспертиза подтвердила, что найденная за стеной галереи в Италии картина — это «Портрет женщины» австрийского художника Густава Климта. Работу, оцениваемую в 60 млн евро, похитили в 1997 году.

Нашли картину случайно, во дворе галереи современного искусства в итальянском городе Пьяченца. Садовник, убирая плющ со стены, обнаружил железную панель, а за ней — тайник, в котором хранилось полотно.

По версии полиции, грабители спрятали картину в стене, чтобы вернуться за ней, когда о краже забудут. Раму картины они оставили на крыше галереи.

«Портрет женщины» — поздний шедевр Климта. Картина считалась одним из самых разыскиваемых произведений искусства.

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