Садовник в Италии нашел картину за 60 млн евро
Картина «Портрет женщины» Густава Климта была похищена 23 года назад.
Экспертиза подтвердила, что найденная за стеной галереи в Италии картина — это «Портрет женщины» австрийского художника Густава Климта. Работу, оцениваемую в 60 млн евро, похитили в 1997 году.
Нашли картину случайно, во дворе галереи современного искусства в итальянском городе Пьяченца. Садовник, убирая плющ со стены, обнаружил железную панель, а за ней — тайник, в котором хранилось полотно.
По версии полиции, грабители спрятали картину в стене, чтобы вернуться за ней, когда о краже забудут. Раму картины они оставили на крыше галереи.
«Портрет женщины» — поздний шедевр Климта. Картина считалась одним из самых разыскиваемых произведений искусства.
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