Адвокат Трампа по импичменту голосовал за Хилари Клинтон и защищал Вайнштейна и Эпштейна

В США объявили имена юристов, которые будут защищать президента Дональда Трампа на процессе об импичменте в Сенате.

Среди них – бывшие спецпрокуроры в импичменте Билла Клинтона Кен Старр и Роберт Рэй, а также знаменитый адвокат Алан Дершовиц, представлявший ряд противоречивых знаменитостей.

Возглавят защиту юрист Белого дома Пэт Сиполоне и личный адвокат Трампа Джей Секулоу. По сообщения СМИ, к ним также присоединится бывшая генпрокурор штата Флориды Пэм Бонди.

Первые слушания по импичменту Трампа пройдут на следующей неделе. Сенату предстоит решить, останется ли Трамп у власти или будет отстранен.

Эксперты ожидают, что сенаторы оправдают президента – у его партии большинство в верхней палате конгресса.

Кто такой Алан Дершовиц?

Дершовиц – один из самых известных и противоречивых американских юристов.

Среди его последних клиентов – голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в сексуальном насилии десятками женщин.

Дершовиц также защищал боксера Майка Тайсона по делу об изнасиловании и миллиардера Джефри Эпштейна, обвиненного в педофилии.

Сам Дершовиц также был обвинен в педофилии Вирджинией Джуффре, которая известна таким же обвинением в адрес британского принца Эндрю.

И Дершовиц, и принц Эндрю категорически отрицают сексуальную связь с Джуффре.

Дершовиц также консультировал защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Однако самым известным процессом в практике адвоката остается участие в защите О. Джей Симпсона – американского футболиста, обвиненного в убийстве своей бывшей жены.

Симпсон был оправдан.

Дершовиц и Трамп

На выборах 2016 года адвокат голосовал за Хиллари Клинтон, но вскоре стал активно защищать Трампа, часто появляясь в эфире любимого телеканала президента Fox News.

Он даже написал книгу «Доводы против импичмента Трампа».

«Я согласился [представлять Трампа] в качестве независимого конституционного эксперта», – сказал Дершовиц.

«У меня нет позиции по политике – только по конституции».

Адвокат добавил, что отстранение Трампа, если оно случится, может ослабить институт президентства и превратить процесс импичмента в инструмент политической борьбы.

Президент оценил активную позицию Дершовица и пригласил его на празднование Хануки в Белом доме в декабре 2019 года.

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