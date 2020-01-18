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Главная » Мир » Общество
09:15 18 Января 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Непале умер «Маленький Будда» – самый маленький человек на планете

В возрасте 27 лет умер Хагендра Тапа Магар, последнее время молодой человек страдал от проблем сердца, астмы и пневмонии.

В Непале на 28-м году жизни умер самый маленький человек на Земле − Хагендра Тапа Магар. Об этом в пятницу, 17 января, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

По словам друзей Магара, в последнее время молодой человек страдал от проблем сердца, астмы и пневмонии. Он был госпитализирован в местную больницу 16 января, где умер на следующий день.

Хагендра Тапа Магар родился 14 октября 1992 года в непальском городе Баглунг.

В 2010 году рост мужчины составлял 67,08 см, что сделало его самым маленьким человеком на планете, способным к передвижениям.
Впервые он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году.

С Хагендрой и его непростой судьбой украинские зрители познакомились в октябре 2016 в программе Дмитрия Комарова «Мир наизнанку», посвящённую путешествию в Непал. Сюжет о нем так и назывался «Знакомсвто с «Маленьким Буддой».

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Тэги: Маленький Будда, Хагендра, Дмитрий Комаров

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