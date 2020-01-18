Российская модель, «изнасилованная» известным футболистом, арестована

В Испании за клевету и дачу ложных показаний арестована известная российско-испанская модель Луиза Кремлева, обвинявшая в сексуальном насилии футболиста «Милана» Тео Эрнандеса.

Скандальной представительнице модельного бизнеса теперь самой грозит тюремное заключение.

В июне 2017 года Кремлева обвинила футболиста в насилии и побоях на парковке ночного клуба Olivia Valere в Марбелье.

Дело было закрыто, так как на видеозаписи с парковки не было никаких фактов агрессии со стороны Эрнандеса. Более того, после якобы имевшего место акта насилия пара вместе спокойно вернулась на дискотеку.

По словам девушки, ее накачали наркотиками, но в анализах их не обнаружили. Гинекологический осмотр подтвердил, что у пары был секс, чего футболист и не отрицал, утверждая, однако, что все было по обоюдному согласию.

Модель подала решение суда на аппеляцию, которая была отклонена, а теперь суд возбудил дело против самой истицы за клевету и дачу ложных показаний. Прокурор требует для нее тюремного заключения.

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