Сколько получают украинские министры

Кабмин отчитался о заработанном его членами.

Правительственный портал обнародовал зарплаты украинских министров. Самая маленькая – у министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета. В 2019 году средняя зарплата чиновника составила чуть более 32 тысяч гривен.

Больше всего в прошлом году заработал (точнее, получил в виде заработной платы) министр внутренних дел Арсен Аваков. Глава силового ведомства в среднем зарабатывал свыше 100 000 гривен в месяц.

Оскандалившийся премьер-министр Алексей Гончарук получил на 40 процентов меньше – в среднем около 60-ти тысяч гривен ежемесячно.

Ранее употреблявший наркотики министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получал около 84 тысяч гривен в месяц.

Средняя заработная плата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы составила в 2019 году чуть менее 59-ти тысяч гривен.

Михаил Федоров, вице-премьер, министр цифровой трансформации, в виде зарплаты получал по 55 тысяч гривен.

Это меньше, чем министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, чья средняя зарплата в прошлом году составила 61 тысячу гривен.

На тысячу больше зарабатывал министр иностранных дел Вадим Пристайко. А еще на тысячу больше, чем Пристайко, получала Анна Новосад – министр образования и науки.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, как и врачи по стране, получает тоже относительно немного – около 42 тысячи гривен в месяц. Почти в два раза больше – в среднем 84 000 гривен в месяц – получает министр развития общин и территорий Алена Бабак.

Министр социальной политики Юлия Соколовская зарабатывала в прошлом году по 65 тысяч гривен в месяц. Министр финансов Оксана Маркарова – 62 тысячи, а министр инфраструктуры Владислав Криклий – 44 тысячи гривен.

По 38 и 42 тысячи гривен соответственно получали министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и министр обороны Андрей Загороднюк.

Денис Малюська, министр юстиции, получал в среднем 75 000 гривен в месяц. Почти на 30 тысяч меньше Малюськи получала Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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