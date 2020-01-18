Бразильского чиновника уволили за цитаты из Геббельса
Секретарь по вопросам культуры в министерстве туризма Роберто Алвим заявил, что это было всего лишь «риторическое совпадение».
В видео, размещенном на странице в Twitter, чиновник представлял национальную премию в области культуры и искусства. При этом фоном звучал фрагмент оперы «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера – любимого композитора Гитлера.
Альвим сказал, что «бразильское искусство следующего десятилетия будет героическим и национально ориентированным».
«Оно будет пронизано великой способностью эмоционального сопереживания и одновременно императивным, оно будет глубоко связано с чаяниями нашего народа. Или его не будет вообще», – завил он.
Это высказывание почти дословно повторяют слова Геббельса, которые тот произнес во время выступления в Берлине 8 мая 1933 года, сообщает BBC.
Сразу после публикации видео отставки чиновника потребовали представители Конфедерации еврейских общин Бразилии, а также депутаты парламента.
Сам Алвим заявил, что речь идет о «риторическом совпадении».
«Сама по себе эта фраза идеальна. Героизм и чаяния народа – это то, что мы хотим видеть в национальном искусстве», – написал он в Facebook.
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