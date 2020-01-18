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Главная » Мир » Общество
01:40 19 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Балеарских островах запретили «алкогольный туризм»

Принят закон, запрещающий организацию и рекламу барных туров, а также рекламу алкогольных напитков, когда клиентам предлагается купить алкоголь со скидками.

Ибица и Майорка издавна привлекали молодых туристов из Великобритании, Германии и Ирланди. Принятые в пятницу, 17 января, меры являются еще одной попыткой властей обуздать пьянство на этих островах в Средиземном море, сообщает BBC.

Нововведения вступят в силу с начала февраля 2020 года и будут действовать в течение следующих пяти лет.

Они будут распространяться не на все Балеарские острова, а лишь на несколько самых проблемных районов – пляжный район Платья-де-Пальма в Пальма-де-Майорке, город Магалуф на Майорке, а также район Вест-Энд города Сан-Антонио на западном побережье острова Ибица.

Бары и рестораны, уличенные в нарушении нового закона, могут быть оштрафованы на сумму до 600 тысяч евро или могут быть закрыты на срок до трех лет.

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Тэги: Испания, туризм, алкоголь

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