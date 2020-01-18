На Балеарских островах запретили «алкогольный туризм»
Принят закон, запрещающий организацию и рекламу барных туров, а также рекламу алкогольных напитков, когда клиентам предлагается купить алкоголь со скидками.
Ибица и Майорка издавна привлекали молодых туристов из Великобритании, Германии и Ирланди. Принятые в пятницу, 17 января, меры являются еще одной попыткой властей обуздать пьянство на этих островах в Средиземном море, сообщает BBC.
Нововведения вступят в силу с начала февраля 2020 года и будут действовать в течение следующих пяти лет.
Они будут распространяться не на все Балеарские острова, а лишь на несколько самых проблемных районов – пляжный район Платья-де-Пальма в Пальма-де-Майорке, город Магалуф на Майорке, а также район Вест-Энд города Сан-Антонио на западном побережье острова Ибица.
Бары и рестораны, уличенные в нарушении нового закона, могут быть оштрафованы на сумму до 600 тысяч евро или могут быть закрыты на срок до трех лет.
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