Уроженка Харькова продала на укционе свою девственность за 1,2 млн евро

19-летняя Катя, которая теперь живет в США, выставила свою девственность на аукцион на сайте эскорт-агентства Cinderella Escorts.

Еще в декабре агентство сообщило, что девушка планирует продать свою девственность, наличие которой у нее было подтверждено доктором. Катя объяснила, что планирует потратить деньги на «путешествия, предметы роскоши и жизнь».

Стартовая цена «лота» составляла всего 100 тысяч евро, однако в ходе торгов она превысила 1,2 миллиона евро, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что победителем аукциона стал 58-летний бизнесмен из Мюнхена, владеющий сетью фитнес-клубов. Ему удалось предложить больше, чем адвокат из Нью-Йорка, который был готов заплатить 1 миллион евро, и певец из Токио, предлагавшего 800 тысяч евро.

Как пишет Daily Mail, встреча девушки и бизнесмена пройдет в Германии. Он также выразил готовность на ней жениться и выплачивать ей ежемесячное содержание в размере 10 тысяч евро.

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