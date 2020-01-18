Крещение Господне: история, традиции, приметы

Крещение подразумевает духовное очищение. Считается, что в ночь с 18 на 19 января вода становится святой. Именно поэтому многие верующие окунаются в прорубь.

Сегодня в воскресенье, 19 января, наступил православный праздник Крещения, который завершает сезон новогодних и рождественских праздников. Считается, что именно в этот день вода обладает особенными свойствами – смывает все плохое и исцеляет. Так что в ледяную воду окунаются даже те, кто «моржом» не является.

В православной вере таким образом человек как бы проходит второе рождение. Все недуги и переживания смывает святая вода.

История праздника

Праздник Крещения был установлен в память о крещении Иисуса Христа. Согласно Евангелию, тридцатилетний Иисус именно в этот день пришел из Назарета к реке Иордан, и Иоанн Креститель там его окрестил. Когда Спаситель вышел из воды, над ним раскрылись небеса и послышался голос Бога Отца, который назвал Иисуса своим сыном, после этого на него сошел Святой Дух в образе голубя.

Отсюда еще одно название праздника – Богоявление. Православные и греко-католики считают, что именно этот праздник подтверждает таинство Святой Троицы. Ведь в этот день, по христианскому учению, явился Бог в трех ипостасях: Бог Отец – в голосе, Сын Божий – во плоти, Дух Святой – в виде голубя.

Окунаться в открытый водоем нужно до рассвета, то есть в ночь с 18 на 19 января. Рекомендуется погружаться в воду с головой трижды, а после этого трижды перекреститься. Мысли в это время должны быть чистыми, без злых помыслов.

После купания в проруби нужно насухо вытереться полотенцем, надеть сухую одежду. Купить алкогольные напитки нельзя, а вот чай – пожалуйста. Для тех, кто по разным причинам не может полностью нырять в холодную воду, могут пить крещенскую воду. Делать это нужно утром 19-го января натощак, небольшими глотками. Также можно умываться крещенской водой.

Крещенский стол готовят по-богатому

Наши предки любили запекать поросенка – картофелем или овощами. Сейчас это очень дорогостоящее блюдо, которое можно заменить любым другим мясом. Многие хозяйки пекут печенье – песочное или любое другое – в форме креста. А так же на Крещение готовят кутью – из злаков или риса, с орешками и сухофруктами. Некоторые добавляют по вкусу мед и мак.

Что можно и нельзя делать на Крещение

Крещение считается большим православным праздником. Поэтому существует ряд запретов.

19 января запрещается брать в руки инструменты для шитья и вязания – иголки и спицы, а также ножницы.

Ссориться и говорить недобрые слова в чей-либо адрес также нельзя. Считается, что это сулит неприятности как дома, так и на работе. Также не рекомендуется давать и брать взаймы. Говорят, что в противном случае человек будет ходить в должниках весь последующий год.

Также считается, что до Крещения нужно убрать новогоднюю елку.

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