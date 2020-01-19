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Главная » Мир » Общество
12:40 19 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В аэропорту Майами пассажирка разделась догола

Видео снял очевидец и разместил ролик в Twitter. На видео слышно, как женщина поет. Она была задержана для оценки ее психического здоровья.

Поначалу 27-летняя женщина бродила по терминалу босиком, в синем лифчике и трусиках. Через несколько секунд она полностью обнажилась, к полному изумлению персонала аэропорта и пассажиров, пишет Sun.

На видео слышно, как женщина поет, проходя через зону получения багажа.

Сообщается, что женщина была задержана для принудительной оценки ее психического здоровья.

Источник:
Тэги: США, голая, пассажир, аэропорт

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