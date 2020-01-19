В аэропорту Майами пассажирка разделась догола
Видео снял очевидец и разместил ролик в Twitter. На видео слышно, как женщина поет. Она была задержана для оценки ее психического здоровья.
Поначалу 27-летняя женщина бродила по терминалу босиком, в синем лифчике и трусиках. Через несколько секунд она полностью обнажилась, к полному изумлению персонала аэропорта и пассажиров, пишет Sun.
На видео слышно, как женщина поет, проходя через зону получения багажа.
Сообщается, что женщина была задержана для принудительной оценки ее психического здоровья.
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