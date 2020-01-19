В Мексике полиция обнаружила грузовик, набитый обгоревшими телами индейцев

В городе Чилапа, штат Герреро, полиция обнаружила десять обгоревших тел в грузовике. Жертвами преступников стали музыканты из местного коллектива «Sensacion».

Грузовик был обнаружен 17 января. Предположительно музыканты попали в засаду, когда возвращались домой после выступления, сообщает BBC.

Грузовик частично сгорел, на телах обнаружены следы от пуль. Погибшим было от 15 до 42 лет.

Власти начали расследование. Отмечается, что ответственность за нападение возложена на наркокартель Los Ardillos, часто нападающий на индейцев в этом регионе.

Вечером в пятницу после отказа властей выдавать тела погибших их семьям сотни местных жителей перекрыли дорогу.

Штат Герреро считается одним из самых опасных в Мексике. Местные банды борются за контроль над наркотрафиком.

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