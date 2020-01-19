Житель Нью-Йорка подал в суд на три порносайта из-за отсутствие субтитров в фильмах
Ярослав Сурис подал иск суд в Бруклине. По его мнению, эти сайты нарушают закон США о защите от дискриминации людей с ограниченными возможностями.
Ярослав Сурис подал иск суд в Бруклине против сайтов Pornhub, Redtube и YouPorn, требуя возмещения убытков. По его мнению, эти сайты нарушают закон США о защите людей с ограниченными возможностями, сообщает Bild.
Истец считает, что без субтитров глухие люди не могут смотреть фильмы, как другие пользователи. При произнесении актерами диалогов они не улавливают смысла происходящего. Речь идет о фильмах с многообещающими названиями – «Hot Step Aunt Babysits Disobedient Neffe», «Sexy Cop Gets Witness to Talk», «Allison comes to Talk About Money to Her Boys Naughty Father».
Вице-президент Pornhub Кори Прайс отверг обвинения. В его заявлении говорится, что на его сайте есть категория «с субтитрами».
Новости по теме
В Санкт-Петербурге уроженец Дагестана ударил ножом двух глухонемых украинцев, которые не ответили на его вопрос «Вы выходите?».
По данным сайта PornHub Украина заняла 16 место по посещениям и 4 место по длительности пребывания на сайте для взрослых.
Роскомнадзор в течение последних дней заблокировал несколько десятков порноресурсов, в том числе сервисы для трансляций эротического контента.