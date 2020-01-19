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Главная » Мир » Общество
12:15 19 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Житель Нью-Йорка подал в суд на три порносайта из-за отсутствие субтитров в фильмах

Ярослав Сурис подал иск суд в Бруклине. По его мнению, эти сайты нарушают закон США о защите от дискриминации людей с ограниченными возможностями.

Как понять без субтитров, что хочет сказать эта женщина?

Ярослав Сурис подал иск суд в Бруклине против сайтов Pornhub, Redtube и YouPorn, требуя возмещения убытков. По его мнению, эти сайты нарушают закон США о защите людей с ограниченными возможностями, сообщает Bild.

Истец считает, что без субтитров глухие люди не могут смотреть фильмы, как другие пользователи. При произнесении актерами диалогов они не улавливают смысла происходящего. Речь идет о фильмах с многообещающими названиями – «Hot Step Aunt Babysits Disobedient Neffe», «Sexy Cop Gets Witness to Talk», «Allison comes to Talk About Money to Her Boys Naughty Father».

Вице-президент Pornhub Кори Прайс отверг обвинения. В его заявлении говорится, что на его сайте есть категория «с субтитрами».

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Тэги: порносайты, глухонемые, субтитры

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