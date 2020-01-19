В США сотрудницу банка уволили за помощь клиенту
Эмили Джеймс из Портленда (штат Орегон) проявила гуманность – одолжила клиенту свои деньги. за это она была уволена работодателем.
Эмили Джеймс работал в колл-центре пятого по величине банка в США, пишет Bild. Перед Рождеством ей позвонил клиент банка и сообщил, что из-за задержки в переводе зарплаты он останется без денег на праздники. У него даже не осталось денег на бензин.
Клиент находился в 20 км от колл-центра, и Эмили решила совершить добрый поступок – когда же еще это делать, если не под Рождество? Она отпросилась с работы, приехала на заправку, где находился клиент, и отдала ему свои 20 долларов на бензин.
Через неделю после этого Эмили Джеймс вызвало руководство банка. Ей сообщили, что увольняют ее из-за «несанкционированного взаимодействия с клиентом». Кроме того, своими действиями она подвергала риску себя и банк – клиент мог напасть и похитить ее.
Ее руководитель, разрешивший ей уехать с работы, тоже был уволен.
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