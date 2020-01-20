Гончарук нашел общий язык с Зеленским после скандала с аудиозаписями

Глава правительства подчеркнул, что нашел общий язык с президентом после инцидента со скандальными аудиозаписями.

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал недавнюю скандальную ситуацию с записью его высказываний на совещании Кабмина и Нацбанка.

«Я думаю, что президент − взрослый, мудрый человек. Мы с ним нашли общий язык и, я уверен, что этот опыт сделает нас сильнее», − указал Гончарук.

При этом он подчеркнул, что совещание, во время которого осуществлялась запись, регулярное и не является чем-то экстраординарным, а информация в аудироликах подана искаженно.

«В некоторых из них (записях разговоров − ред.) точно были нарезаны цитаты, выдернутые из контекста, более того, приправленные комментариями, приправленные названиями, якобы мы пытаемся обмануть президента. Все это манипулятивным образом было подано», − заявил премьер.

Глава правительства добавил, что «спецслужбы разберутся, кто именно записывал».

«Мы на протяжении четырех месяцев (уже немного больше) делаем много тех вещей, которые создают проблемы коррупционерам, взяточникам, и, очевидно, наживаем много врагов», – отметил Гончарук, говоря о причинах ситуации.

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