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Главная » Украина » Происшествия
12:59 20 Января 2020 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

В Херсоне БТР и Нацгвардия проводят спецоперацию

К операции привлекли силы Нацгварди и спецтехнику. Полиция просит горожан не паниковать и сохранять спокойствие.

Национальная гвардия помогает силовикам проводить спецоперацию по ликвидации деятельности преступной организации в Херсоне и области. Об этом сообщает пресс-службы полиции региона.

«В спецоперации задействованы прокуроры Офиса Генерального прокурора, следователи органов Службы безопасности Украины, Нацгвардии и работники Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. Сейчас по разным адресам проводится ряд обысков», – говорится в сообщении.

Также в полиции призвали не паниковать и сохранять спокойствие.

«Уважаемые граждане! Полиция обеспечивает общественный порядок, поэтому просим сохранять спокойствие, не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам», – сообщили правоохранители.

Местные жители в социальных сетях распространяют фото с большим количеством полиции и БТР-ами на улицах города.

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Тэги: херсон, спецоперация, бтр

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