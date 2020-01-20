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Главная » Мир » Наука и Техника
12:56 20 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украину идет смертельный вирус, убивающий пневмонией

Всемирная организация здоровья констатирует появление нового смертельного вируса.

Украинцы массово болеют пневмонией на фоне появления нового вируса. Уже есть жертвы. Однако к нам может прийти еще более опасная зараза – новый тип коронавируса, вызывающего пневмонию наподобие атипичной.

В китайском Ухане уже три человек погибло от опасного вируса. Число заразившихся только официальных больных более двух сотен. Вирус быстро распространяется.

Начинается коноронавирус как обычная простуда, но на фоне высокой температуры быстро прогрессирует сильный кашель. Затем появляется одышка, человеку тяжело дышать. За считанные часы может развиться отек легких, и как результат – смерть.

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Тэги: Украина, Китай, убийца, вирус, пневмония

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