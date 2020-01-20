Украинцам предлагают зарабатывать в биткоинах на закладках наркотиков

Никого не стесняясь, наркодилеры ищут мелких поставщиков наркотиков к конечным потребителям прямо в Сети.

В распоряжении «Властей» оказалась переписка жителя Мелитополя (Запорожская область) с людьми, предлагающими наркотические и психотропные вещества населению.

Наш собеседник решил поискать работу в интернете, и наткнулся на заманчивое предложение зарабатывать от 1500 гривен в день, тратя на это всего лишь 10-15 минут. Написав в Viber предлагающему работу некоему Максиму (067-584-53-82), мелитополец получил ответ, что Вайбер недостаточно безопасен. Для продолжения собеседования ему дали координаты в Телеграме. Там пользователь с ником Alesya56 уточнила, в каком городе нужна работа, и сообщила, что им требуется закладчик наркотиков, который будет делать «клады» с запрещенными веществами для их клиентов – в основном, для посетителей ночных клубов.

Мелитополец отказался от такой работы, но кто-то же согласится. И уже завтра на улицы провинциальных городов выйдут новые закладчики, сеющие смерть и горе.

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