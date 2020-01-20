Ученые наконец поняли, почему вымерли динозавры

Что именно привело к внезапному вымирания динозавров 66 миллионов лет назад – падение астероида и извержение вулканов? Споры об этом велись долгое время.

Теперь группа ученых решила дать окончательный ответ на этот вопрос.

«Все дело в астероиде», – рассказал BBC профессор Пол Уилсон.

Возглавляемая им группа исследователей изучила новые данные о климате на Земле в тот период.

Анализ химического состава донных отложений в различных районах мирового океана показал, что извержение вулканов в Индии, которое происходило в то время, не могло привести к изменениям климата, которые повлекли бы за собой массовое вымирание видов.

«Стоит признать, что единственным синхронным событием с этим массовым вымиранием является удар астероида», – считает ученый.

Исследование кратера диаметром 200 километров, который находится на дне Мексиканского залива, подтверждает, что астероид, погубивший динозавров, упал именно там.

Когда астероид упал в районе полуострова Юкатан, он вызвал цунами высотой до 100 метров, а также пожары на территории сотен тысяч квадратных километров. Кроме того, при ударе в атмосферу попали миллиарды тонн обломков горных пород.

Недавно появились данные о том, что астероид упал в районе, где было много горных пород с высоким содержанием серы. Когда эти породы испарялись после удара и были выброшены в верхние слои атмосферы, это привело к быстрому охлаждению на всей земной поверхности.

Хотя период такого охлаждения продолжался относительно недолго, всего несколько миллионов лет, он привел к вымиранию многих растительных и животных видов.

Палеонтологические исследования подтверждают, что динозавры, в отличие от птиц, не могли мигрировать в районы, где таких климатических изменений не произошло. В отличие от них, примитивные млекопитающие были способны выживать в новых условиях, что привело к их распространению в следующие геологические периоды.

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