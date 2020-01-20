В Николаевской области кровожадный убийца сбежал из тюрьмы

Даже не сбежал, а попросту вышел.

Недавно Арбузинский районный суд Николаевской области рассмотрел дело сбежавшего из Арбузинской исправительной колонии №83 Александра Мамчура. Отбывающий с 2011 года 14-летний срок за разбой и убийство, совершенное с особой жестокостью из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, осужденный в октябре минувшего года совершил побег с участка ресоциализации исправительной колонии. Там он трудился разнорабочим на территории карьера.

Установлено, что, оставив участок работы, осужденный Мамчур скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники колонии задержали его на следующий день. Оказалось, осужденный никуда и не убегал – он переночевал на берегу реки, коротая время за разговорами с рыбаками.

Суд отнесся к прогулке зека критически, приговорив его к трем годам лишения свободы, а по совокупности приговоров и вовсе добавив 4 года и 2 месяца тюрьмы.

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