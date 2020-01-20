Полиция Таиланда ищет парочку, которая снимала порно на лужайке университета
Правоохранители внимательно изучают кадры: европеец и тайка занимаются сексом на теннисном корте в университете в Бангкоке. Мужчина и женщина полностью обнажены.
Все началось с того, что в полицию пожаловались возмущенные местные жители, ставшие невольными свидетелями видеосъемки. И полиция начала охоту за парочкой, сообщает Sun.
Чтобы провести реконструкцию «преступления», полицейские в форме даже симулировали любовные выходки подозреваемых.
По мнению правоохранителей, парочка делала съемку на заказ, а затем размещала «видео для взрослых» в Сети, получая за это вознаграждение.
Подполковник полиции Саравут Бутрди сказал, что офицеры проверят систему видеонаблюдения университета, чтобы идентифицировать пару.
«На видео, которое распространяется в интернете, показаны тела пары, что облегчает нам их поиск», – добавил он.
По его словам, съемки и размещение подобного видео в интернете является в Таиланде незаконным. За подобные преступления виновным грозит штраф и даже тюремное заключение.
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