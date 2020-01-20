Британцы отказались передавать WADA допинг-пробы своего олимпийского чемпиона

Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать допинг-пробы бегуна Мо Фары для перепроверки Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

В UKAD заявили, что не собираются рисковать образцами, так как повторное тестирование может привести к их порче, пишет The Telegraph. UKAD заблокировало извлечение образцов и готово противостоять любым попыткам WADA конфисковать запасы мочи и крови Мо Фары.

Генеральный директор UKAD Николь Сапстед заявила, что любой образец, собранный британскими антидопинговыми службами, является только их собственностью.

Пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары вызвали интерес WADA в рамках расследования деятельности тренера Альберто Салазара.

Сам Мо Фара всегда категорически отрицал прием запрещенных веществ.

Мо Фара – британский легкоатлет сомалийского происхождения, бегун на средние и длинные дистанции. Четырехкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов, шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в беге на длинные дистанции.

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