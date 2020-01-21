В Днепре мужчина изрезал ножом гражданскую жену за то, что она не купила ему пива

Кровавая драма разыгралась на пороге магазина.

Более четырех лет в бегах от органов досудебного расследования провел Любомир Бычкинский, житель села Осыковатое Пятихатского района Днепропетровщины, который в августе 2015 года на пороге магазина «Продукты» нанес три ножевых ранения своей сожительнице, и сбежал, оставив ее истекать кровью.

Медикам удалось спасти жизнь потерпевшей – у нее диагностировали проникающие ножевые ранения брюшной полости с повреждениями селезенки и кишечника.

Задержали беглого преступника только осенью прошлого года. Свою вину он полностью признал и помог правоохранителям воссоздать события злополучного вечера. Женщина, получившая три удара за то, что отказалась купить сожителю ьутылку пива, до сих пор не простила обидчика.

Согласно приговору Желтоводского суда Днепропетровской области, Любомир Бычкинский не выпьет пива еще пять лет – этот срок он будет отбывать в исправительной колонии.

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