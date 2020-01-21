Замглавы ГБР защищал Януковича
Это не помешало ему стать фактически вторым человеком в правоохранительном ведомстве, борющемся с преступлениями политической элиты и силовиков.
Несмотря на протесты, заместителем исполняющей обязанности Госбюро расследования Ирины Венедиктовой стал Александр Бабиков.
Бабиков ранее являлся адвокатом беглого президента Виктора Януковича, а до этого работал в «пшонковской» Генпрокуратуре.
Еще одним заместителем главы ГБР назначен бывший СБУшник Александр Соколов. Он занимал должности в управлениях службы безопасности Украины в Харьковской области.
О назначениях официально сообщили в пресс-службе ГБР.
Следует отметить, что против назначения Бабикова выступали множество общественных организаций из-за его близости к Януковичу.
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