Замглавы ГБР защищал Януковича

Это не помешало ему стать фактически вторым человеком в правоохранительном ведомстве, борющемся с преступлениями политической элиты и силовиков.

Несмотря на протесты, заместителем исполняющей обязанности Госбюро расследования Ирины Венедиктовой стал Александр Бабиков.

Бабиков ранее являлся адвокатом беглого президента Виктора Януковича, а до этого работал в «пшонковской» Генпрокуратуре.

Еще одним заместителем главы ГБР назначен бывший СБУшник Александр Соколов. Он занимал должности в управлениях службы безопасности Украины в Харьковской области.

О назначениях официально сообщили в пресс-службе ГБР.

Следует отметить, что против назначения Бабикова выступали множество общественных организаций из-за его близости к Януковичу.

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