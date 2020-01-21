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Главная » Мир » Происшествия
10:52 21 Января 2020 Просмотров 75   КомментариевКомментарии

Иран не может расшифровать черные ящики сбитого боинга

У Тегерана нет необходимых технологий для расшифровки информации с черных ящиков самолетов Boeing 737.

Иран запроси у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков сбитого в Тегеране самолета Международных авиалиний Украины.

Как сообщили в Организации гражданской авиации Ирана, у Тегерана нет необходимых технологий для расшифровки информации с черных ящиков, установленных на моделях лайнера Boeing 737.

Отмечается, что США и Франция на данный момент не дали ответ иранским властям.

Ранее глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар 19 января заявил, что Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков украинского лайнера за границу и самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы.

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Тэги: Иран, черные ящики, Боинг, Тегеран, расшифровка

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