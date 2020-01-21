В ДНР убит заместитель командира «полка спецназа внутренних войск»

Гибель Алексея Кривули подтвердил глава пресс-службы «вооруженных сил ДНР» Даниил Безсонов.

В неподконтрольном Донецке в ночь на вторник был убит заместитель командира «полка спецназа внутренних войск» самопровозглашенной «ДНР».

«Алексей Кривуля, более известный по позывному «Грин», «был убит тремя выстрелами в спину возле лифта в подъезде собственного дома», – говорится в сообщении.

Гибель Кривули подтвердил и глава пресс-службы «вооруженных сил ДНР» Даниил Безсонов. Об этом он написал в своем Twitter.

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