ВОЗ созывает экстренное заседание из-за неизвестного вируса в Китае

Новый коронавирус передается от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям на 22 января в связи с коронавирусом нового типа, который набирает распространение в Китае.

В ВОЗ сообщили, что на встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Комитет может выработать рекомендации по политике, а объявление чрезвычайного положения будет означать призыв к международному наблюдению, сотрудничества и финансирования с целью остановки распространения вируса.

Напомним, вирус впервые появился в Ухане в декабре и распространился из города Ухань на другие населенные пункты Китая, четыре случая зафиксировано уже и за пределами страны.

Власти Китая 20 января подтвердила, что вирус способен передаваться в том числе от человека к человеку. Доказано, что два случая заболевания в провинции Гуандун на юге страны связанные именно с этим типом передачи вируса.

Новым коронавирусом уже заразились 14 сотрудников медучреждений, в которых находятся больные.

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