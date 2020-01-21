Суд оправдал подполковника украинской милиции, оставшегося служить в «ДНР»

По мнению суда, сторона обвинения не предоставила доказательств совершения вменяемых подсудимому преступлений.

Ореховский районный суд Запорожской области закончил рассмотрение уголовного производства, открытого по статье «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности» в отношении Александра Михалева.

Как стало известно Власти.нет, Михалев состоянием на 2014-15-е годы остался в Амвросиевке, захваченной террориставми так называемой «Донецкой народной республики». На тот момент он был подполковником, начальником уголовного розыска Амвросиевского районного отделения милиции.

За несколько лет службы на стороне террористов Михалев дослужился до и. о. начальника райотдела.

Украинское МВД уволило подполковника в декабре 2014 года за отказ вернуться на новое место дислокации.

При этом, сторона государственного обвинения предоставила суду доказательства в виде свидетельских показаний местных жителей, знающих Михалева, а также анализа аккаунтов в социальных сетях.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил оправдать обвиняемого во всех вменяемых преступлениях, отметив, что «стороной обвинения в полной мере не раскрыта объективная сторона преступления, инкриминируемая подсудимому, а именно не указано, в какой форме последний способствовал участникам преступной организации».

Сам Михалев на скамье подсудимых не находился – его судили заочно.

Тэги: Украина, милиция, МВД, ореховский районный суд, александр михалев