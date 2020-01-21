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Главная » Мир » Общество
17:31 21 Января 2020 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Знаменитый рок-музыкант признался, что болен страшной болезнью

71-летний Оззи Озборн в программе «Доброе утро, Америка» заявил, что больше не может скрывать свои проблемы со здоровьем и что он принимает «целую кучу» лекарств.

Оззи Озборн и его жена Шэрон во вторник дали интервью, в ходе которого музыкант сообщил, что болен болезнью Паркинсона, пишет Daily Mail.

По словам Осборна, он испытывал чувство вины за то, что держал в тайне свою болезнь.

«Скрывать что-либо очень тяжело, ты никогда не чувствуешь себя хорошо. Ты чувствуешь себя виноватым. У меня плохо с секретами. И это внутри себя носить уже не могу, у меня просто закончились оправдания», – сказал он.

Жена музыканта отметила, что недуг мужа «никак не является смертным приговором».

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Тэги: рок-музыка, болезнь Паркинсона

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