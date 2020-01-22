Уроженец села Липовое дважды лжеминировал объекты в Киеве

Мужчина постоянно что-то «минирует», но пока остается на свободе.

Ко второму условному трехлетнему сроку Голосеевским районным судом Киева приговорен за ложное сообщение о бомбе уроженец черниговского села Липовое 56-летний Петр Месевра. Первый условный срок он получил по приговору Оболонского районного суда столицы.

Как выяснили «Власти», в сентябре прошлого года Месевра дважды сообщал о заминировании различных объектов. Естественно, сообщения были ложными.

Так, 7-го сентября, в 14-10, находясь в вестибюле станции метро «Почайна» киевского метрополитена, он сообщил о бомбе на станции. Из-за ложного сообщения о бомбе экстренники эвакуировали всех людей, и вынужденно закрыли движение по всей красной ветке. Парализованы оказались станции «Академгородок», «Житомирска», «Берестейная» и «Святошин».

Как стало известно, Месевра находился в состоянии алкогольного опьянения, и не нашел денег на приобретение жетона для проезда в метро. И решил «отомстить», сообщив о готовящемся взрыве. За работой спецслужб и спасателей он наблюдал, стоя в сторонке.

Через 15 дней, приблизительно в то же время,й Месевра аналогичным образом сообщил в полицию о минировании автомобиля марки «Бентли», припаркованного у дома №6 на проспекте Голосеевском.

О мотивах неадекватного поведения осужденного остается только догадываться.

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