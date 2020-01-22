Пенсионер перепутал свою подругу с куском сала, и зарезал ее

Осужденный сильно путался в показаниях, что навело суд на мысль о его попытках лукавить.

8 лет проведет за решеткой пенсионер из села Криницы, Александровского района Донецкой области, за убийство своей подруги.

Как узнали «Власти», накануне трагедии мужчина привез к себе домой подругу, чтобы сожительствовать с ней после того, как его бросила законная супруга. Уже на второй день жизни с новой женщиной у хозяина дома возник конфликт с возлюбленной.

По его словам, ругаясь, он нарезал сало, и не заметил, как подошла его подруга. Размахивая ножом, он случайно ударил женщину в грудь. И надо же – попал прямо в сердце! Потерпевшая скончалась на месте.

Суд критически отнесся к показаниям обвиняемого ,учитывая, что он трижды менял показания в ходе слушания дела.

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