НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
14:41 22 Января 2020 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

Пенсионер перепутал свою подругу с куском сала, и зарезал ее

Осужденный сильно путался в показаниях, что навело суд на мысль о его попытках лукавить.

8 лет проведет за решеткой пенсионер из села Криницы, Александровского района Донецкой области, за убийство своей подруги.

Как узнали «Власти», накануне трагедии мужчина привез к себе домой подругу, чтобы сожительствовать с ней после того, как его бросила законная супруга. Уже на второй день жизни с новой женщиной у хозяина дома возник конфликт с возлюбленной.

По его словам, ругаясь, он нарезал сало, и не заметил, как подошла его подруга. Размахивая ножом, он случайно ударил женщину в грудь. И надо же – попал прямо в сердце! Потерпевшая скончалась на месте.

Суд критически отнесся к показаниям обвиняемого ,учитывая, что он трижды менял показания в ходе слушания дела.

Источник:
Тэги: суд, Донецкая область, убийство, приговор, сало, нож

Новости по теме

«Армия уже не та»: В Донецкой области военнослужащий с автоматом напал на продуктовый магазин

Завладев выручкой, преступник не вернулся на передовую.

Убийцу ветерана АТО приговорили к 13 годам тюрьмы

Мужчина убил ветерана АТО прямо на глазах у его родных путем нанесения ножевых ранений в грудь.

Одессит зарезал и утопил в грязи женщину, чтобы забрать с другом бутылку водку

Суд приговорил разбойников и убийцу к длительному тюремному сроку.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы