Трое киевлян оснастили львовские банкоматы шпионским оборудованием
Чтобы выкачивать деньги с карточек всех граждан, пользующихся данными устройствами.
На днях Галицкий районный суд Львова условно осудил жителя Киева, обвиняемого во вмешательстве в работу банкоматов.
Как стало известно «Властям», трое злоумышленников установили на два банкомата в центре Львова специальные устройства, способные запоминать данные используемых карт. За сутки преступники собрали несколько десятков паролей и номеров карт, однако использовать не успели – на съемную квартиру пожаловали правоохранители, которые не дремали.
Свою вину один из троицы признал полностью. Двое его подельников находятся в бегах.
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