НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Наука и Техника
07:13 23 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трое киевлян оснастили львовские банкоматы шпионским оборудованием

Чтобы выкачивать деньги с карточек всех граждан, пользующихся данными устройствами.

На днях Галицкий районный суд Львова условно осудил жителя Киева, обвиняемого во вмешательстве в работу банкоматов.

Как стало известно «Властям», трое злоумышленников установили на два банкомата в центре Львова специальные устройства, способные запоминать данные используемых карт. За сутки преступники собрали несколько десятков паролей и номеров карт, однако использовать не успели – на съемную квартиру пожаловали правоохранители, которые не дремали.

Свою вину один из троицы признал полностью. Двое его подельников находятся в бегах.

Источник:
Тэги: Киев, Львов, преступники, банковские карты, злоумышленники, банкоматы, скиминг

Новости по теме

В Киеве задержали вымогателей, которые шантажировали чиновника

Два жителя Львова, представлявшихся сотрудниками специализированных правоохранительных органов, вымогали деньги за неразглашение информации. Но чиновник пошел в полицию.

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.

В Киеве неизвестные открыли охоту на девушек

В Киеве неизвестные открыли настоящую охоту на девушек.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы