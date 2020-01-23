Трое киевлян оснастили львовские банкоматы шпионским оборудованием

Чтобы выкачивать деньги с карточек всех граждан, пользующихся данными устройствами.

На днях Галицкий районный суд Львова условно осудил жителя Киева, обвиняемого во вмешательстве в работу банкоматов.

Как стало известно «Властям», трое злоумышленников установили на два банкомата в центре Львова специальные устройства, способные запоминать данные используемых карт. За сутки преступники собрали несколько десятков паролей и номеров карт, однако использовать не успели – на съемную квартиру пожаловали правоохранители, которые не дремали.

Свою вину один из троицы признал полностью. Двое его подельников находятся в бегах.

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