В Индонезии рыба-игла пронзила насквозь шею подростка

На острове Сулавеси, Индонезия, 16-летний Мухаммед Идул рыбачил с родителями, когда рыба-игла выпрыгнула из воды…

Рыба ударила парня в шею своими длинными и очень острыми челюстями так, что он выпал из лодки, сообщает Sun.

Подростка вытащили из воды и срочно доставили в ближайшую больницу, чтобы вытащить застрявшие в шее челюсти рыбы-иглы. Но там не смогли ему помочь, потому что для операции требовалось специальное оборудование, и парня отправили в другую больницу в городе Макассар.

Операция была непростой и длилась целый час.

Идул сейчас пребывает под наблюдением врачей. Его состояние стабильное.

Известно, что рыба-игла плавает у поверхности и способна выпрыгивать из воды. Некоторые рыбаки считают этих рыб более опасными, чем акулы. Было зарегистрировано несколько случаев, когда эти рыбы становились причиной смерти людей.

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