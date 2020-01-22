«Людям, потерявшим дома, мало всемирной обеспокоенности», – вся речь Владимира Зеленского в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на площадке Всемирного экономического форума 2020 года, который проходит в швейцарском Давосе. Публикуем полный текст его выступления.

Уважаемый господин глава [Всемирного экономического форума], профессор Шваб [президент ВЭФ], уважаемые присутствующие, мне действительно очень приятно присутствовать на юбилейном 50-м заседании Всемирного экономического форума. Пользуясь случаем, хочу отметить проекты форума по Украине, а именно: Сценарии будущего Украины, Женевская инициатива Украины, Новое экономическое видение для Украины. Я благодарю за это и рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Темы, которые поднимаются в Давосе, всегда точно иллюстрируют состояние современного мира и вызовы, которые возникают перед человечеством. И нынешний форум объединил лидеров для обсуждения важнейшей темы – сплоченного и устойчивого мира.

Вы знаете, честно говоря, по моему мнению, Украине точно есть что сказать по этому поводу. Какая самая большая угроза сплоченного и устойчивого мира сегодня? Это вопрос безопасности. Безопасности как отдельного человека, так и целых стран, так и целых народов. Современный мир меняется с реактивной скоростью, переместившей нас в новую эпоху – эпоху new normality [с англ. «новая нормальность», - Ред.].

То, что вчера казалось фантастикой, сегодня действительно стало реальностью. Но, к сожалению, далеко не все в ней, этой эпохе, является положительным: торговые войны, перераспределение территорий, стремительный рост военных бюджетов, сепаратистские движения, выход стран из прежних международных соглашений – это тоже, к сожалению, new normality. И это подрывает веру человечества и наводит на мысли: извините, а не летит ли этот мир в пропасть?

Мы рискуем, что следующие поколения, страдая от климатических изменений, перманентных конфликтов, бедности, ограниченного доступа к пище, будут упрекать каждого мирового лидера в том, что они имели настоящий шанс договориться, но так и не воспользовались этим шансом.

Самое страшное, что катаклизмы стали для планеты обыденными, потрясения стали для человечества уже иногда просто привычкой. И как никто другой, я точно знаю, о чем сейчас говорю, потому что шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality.

Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам – погибшим и тем, кто потерял дома, – достаточно ли им всемирной обеспокоенности и беспокойства? Этого мало, и это правда.

И это лишь один из примеров, которые свидетельствуют, что нынешняя архитектура мира, к сожалению, уязвима, а существующие институты не всегда работают так эффективно, как этого требует именно текущее время. Мир нуждается в переосмыслении и обновлении правил – особенно, правил международной безопасности. Мир не может быть сплоченным только в Facebook, когда репостит выступление Греты Тунберг, фото ужасных пожаров в Австралии или, к сожалению, сбитого украинской Боинга в Иране.

Но означает ли это, что все сделали выводы? Нет. Потому что для большинства через неделю это уже теряет актуальность, а в ленту уже стучится новый громкий информационный повод.

Я не случайно и не зря сейчас, на экономическом форуме, уделяю так много внимания вопросу безопасности, ведь это сверхважно для развития украинской экономики. В то же время наша философия – превратить свои проблемы в собственную силу. Вызовы, стоящие перед нами, перед украинцами, мобилизуют нас и заставляют двигаться вперед быстрее; вдохновляют делать невероятное и невозможное. Мы программируем себя на позитивное мышление, мы программируем себя на амбициозные задачи.

Какой, по вашему мнению, является задача для страны, потерявшей часть своей территории и далеко не самой богатой на континенте? Стать лидером. Да, стать лидером Восточной и Центральной Европы. Это амбициозные планы. Считаете, что это невозможно? Многие мировые «единороги» [компании стоимостью свыше миллиарда долларов, - Ред.] начинали с безумных идей, с несколькими работниками и офисами в собственном гараже. So nothing is impossible [с англ. поэтому нет ничего невозможного].

За эти годы наша страна сделала несколько шагов назад, но мы не отступили. Мы брали расстояние для разбега и решительного экономического скачка. Новая украинская власть строит равные правила игры для всех, очищает судебную систему, диджитализирует процессы, воплощает жизненно важные реформы и принимает жизненно важные законы.

У нас есть все, чтобы стать успешной страной: благоприятные климатические условия, очень выгодное географическое положение, неисчерпанный аграрный и индустриальный потенциал и наш самый ценный украинский ресурс – невероятно креативные и очень талантливые люди, входящие в ТОП-50 рейтинга Human Capital Index [Индекс человеческого капитала]. У нас нет только – пока что – двух вещей. Нет иного варианта, чем быть успешными – это первое. И нет достаточного инвестирования. Мы предлагаем всем стать акционерами успеха новой Украины.

Сегодня прагматичному и окостеневшему миру остро не хватает чуда, а мировая экономика, находящаяся на грани нового глобального кризиса, нуждается в экономическом чуде. Украина – это именно то место, где случаются чудеса. И моя цель – чтобы в учебниках, наряду с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура, появилась Украина. Поэтому присоединяйтесь.

Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Главным драйвером для экономического развития является возможность получать прибыль. И мы одна из немногих стран, которая сейчас позволяет получать такой высокий доход на инвестированный капитал.

Сегодня мы недоинвестированны и недолюбленны. И вопреки глобальной тенденции, Украина ускоряет изменение климата. Я намеренно допустил такое скандальное утверждение, чтобы сфокусировать ваше внимание и чтобы это услышали все. Конечно, я говорю исключительно о положительных изменениях в бизнес-климате. Украина становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса. Для нас это вопрос собственного, я даже могу сказать, выживания. А для вас – стабильности в регионе, а значит, и в Европе в целом.

Что значит не инвестировать в Украину сегодня? Это стать Джорджем Беллом, который в 1999 году отказался купить Google за $1 миллион. Поэтому do not miss out Ukraine [с англ. не упустите Украину].

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