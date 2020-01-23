Нефть дешевеет на новостях из Китая

Нефть марки Brent в Лондоне стоит $62,30 за баррель, а сорт WTI в Нью-Йорке подешевел до $55,80.

Мировые цены на нефть эталонных марок усилили падение на опасениях распространения коронавируса в Китае, что может привести к сокращению спроса на рынке, где и так наблюдается избыток предложения. Об этом свидетельствуют результаты торгов утром в четверг, 23 января.

Так, мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,91 (1,44%) – до $62,30за баррель. По итогам торгов всреду фьючерсы снизились в цене на $1,38 (2,14%), до $63,21 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $0,94 (1,66%) до $55,80 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $56,64 за баррель, опустившись на $1,70 (2,914%) по сравнению с предыдущей сессией.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $5,66 в пользу Brent.

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