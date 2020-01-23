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Главная » Мир » Общество
17:53 23 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американская певица призналась, что в детстве стала жертвой сексуального насилия

Джессика Симпсон рассказала, что в результате пережитого в детстве сексуального насилия у нее появилась зависимость от наркотиков и алкоголя.

Журнал People опубликовал отрывок из ее мемуаров «Открытая книга», сообщает  BBC.

39-летняя поп-звезда призналась, что стала жертвой сексуального насилия в шесть лет, когда осталась ночевать у дочери друга их семьи.

«Я хотела рассказать своим родителям. Я был жертвой, но почему-то я чувствовала, что неправа», – написала она.

Через шесть лет она набралась смелости и рассказала об этом отцу и матери.

«Мы никогда больше не останавливались в доме друзей моих родителей, но мы также не говорили больше о том, что я рассказала», – призналась певица.

По ее словам, долгие годы она занималась самолечением, чтобы справиться с психологической травмой.

«Я убивала себя выпивкой и таблетками», – считает она.

Она бросила пить в ноябре 2017 года, когда поняла, что это только «усугубляет ситуацию».

Джессика Симпсон обрела известность как подростковая поп-звезда в конце 1990-х годов, затем снялась в реалити-шоу MTV «Молодожены: Ник и Джессика» вместе со своим бывшим мужем Ником Лэчи. Сейчас она замужем за бывшим футболистом Эриком Джонсоном, у них трое детей.

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Тэги: сексуальные домогательства, певица

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