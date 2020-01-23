В Китае из-за вируса отменили все спортивные соревнования
Вирус в настоящее время распространился в 25 провинциях и городах Китая. В эпицентре эпидемии – город Ухань.
Главное государственное управление по вопросам спорта Китая в связи с распространением нового коронавируса приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля.
«В рамках работы по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса, в соответствии с указанием Главного государственного управления по делам спорта о «Приостановке всех спортивных соревнований до апреля месяца», оргкомитет принял решение временно отменить проведение автомобильного ралли в Чанбайшане, запланированного на 12-14 февраля», – говорится в сообщении на сайте Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта КНР.
Согласно данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая превысило 570 человек, 17 умерли.
Вирус в настоящее время распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, а также в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде.
В эпицентре эпидемии – городе Ухань – с 23 января прекратили работу общественные автобусы, метро, паромы и автобусные рейсы дальнего следования. Жителей просят не покидать город без особой необходимости, временно закрыты коридоры выездов в аэропортах и на железнодорожных станциях.
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