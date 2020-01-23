Взятка $85 тысяч: в Полтаве задержали налоговика

Полковник налоговой милиции требовал деньги от бизнесмена за возврат изъятого имущества и не привлечение к уголовной ответственности.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали при получении взятки в размере $85 тысяч первого заместителя начальника оперативного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 23 января.

Отмечается, что чиновник требовал деньги от бизнесмена за возврат изъятого имущества и не привлечение к уголовной ответственности за неуплату налогов.

Правоохранители задержали полковника налоговой милиции вместе с посредником во время получения всей суммы взятки.

Возбуждено уголовное дело по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины). Устанавливаются все должностные лица, которые могут быть причастны к схеме.

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