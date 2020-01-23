Шахтеры перекрыли международную трассу из-за невыплаченной зарплаты
Шахтеры требуют выплатить задолженность по заработной плате за три месяца. Вчера они получили по 6% зарплаты за ноябрь.
Утром в четверг во Львовской области шахтеры перекрыли международную трассу Львов – Рава-Русская в знак протеста против задержки выплаты заработной платы.
«Акция протеста началась в 10 утра возле села Воля-Высоцкая Жовковского района. Около 50 горняков ходят по пешеходному переходу. Перекрытие дороги частичное: каждые 10 минут транспортные средства пропускают», – говорится в сообщении.
Шахтеры требуют выплатить задолженность по заработной плате за три месяца. По их словам, вчера они получили по 6% зарплаты за ноябрь, а это от 100-1000 гривен для различных специальностей. В целом за ноябрь выплатили 16% зарплаты.
«Мне пришла смс-ка 145 грн. Услуги, дети, питание, жилье, обучение – это не реально за такие деньги жить. Центрэнерго обещает, что так будет каждый день, потому что выделили 10 млн грн. Это от 6 до 10 процентов зарплаты», – рассказала мастер участка стационарного оборудования Мария Мынив.
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