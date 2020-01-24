«Временное проживание»: где сейчас Янукович и почему он не сидит

Завершить рассматривать жалобу беглого экс-президента могут в феврале.

В пятницу, 24 января, исполнился год, как Оболонский суд Киева приговорил к 13 годам беглого экс-президента Виктора Януковича. Суд признал его виновным в госизмене и ведении агрессивной войны.

Напомним, что сам Янукович не согласился с таким вердиктом суда и решил его оспорить. Как рассказал нам один из его адвокатов Александр Горошинский, сейчас в суде рассматривается апелляция на приговор.

«Апелляция была подана в феврале прошлого года. Могу сказать, что заседания идут в рабочем режиме. Сейчас процесс «на экваторе», исследуются материалы», – сообщил нам Горошинский.

По его словам, есть 62 нарушения, которые были допущены Оболонским судом.

«Например, за 3 дня до того, как дело пришло в Оболонский суд и произошло распределение того, кем оно будет рассматриваться, генеральный прокурор озвучил эту информацию. То есть он заранее это знал и указал на тройку судей, которые будут рассматривать материалы», – говорит адвокат.

В свою очередь прокурор Руслан Кравченко, представляющий гособвинение в суде, в комментарии сайту «Сегодня» заявил, что приговор полностью законный и мотивированный.

«Убеждены, что судом первой инстанции не было допущено ни одного нарушения, – сказал прокурор. – Но еще продолжается рассмотрение апелляционным судом. Он должен вынести свое решение в отношении апелляционных жалоб стороны защиты. Для того чтобы Янукович отбывал наказание, необходимо, чтобы приговор вступил в законную силу и правоохранительные органы задержали Януковича».

Впрочем, адвокат беглого экс-президента напомнил, что тот по-прежнему находится в России.

«У него там временное проживание», – сказал Горошинский.

По мнению юриста, апелляционное рассмотрение может завершиться в конце февраля.

«Активно работаем. Суд расписал график на февраль», – заявил адвокат.

В то же время Виктор Янукович и его сын Александр числятся в розыскной базе МВД. Янукович-старший разыскивается с 26 февраля 2014 года, Александр Янукович – с 23 февраля. Согласно этим базам, Януковичу-младшему инкриминируют сразу несколько статей УК – «Служебный подлог», «Уклонение от уплаты налогов», «Присвоение, растрата имущества».

Напомним, суд над Януковичем стал первым в истории независимой Украины процессом над главой государства. В данном случае – бывшим.

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