Украинцев обяжут копить себе на пенсию: сколько и когда начнем платить

Депутаты готовят законопроект, по которому придется отчислять дополнительные взносы с зарплаты.

Украинцев обяжут откладывать на старость. Депутаты подготовили законопроект, по которому все, кто работает официально, должны будут отчислять дополнительные взносы с зарплаты. Чтобы собрать себе на так называемую «вторую пенсию». По сколько придется платить ежемесячно и когда?

С каждой зарплаты – небольшой вклад в будущую дополнительную пенсию. Каким будет его размер, каждый будет решать сам. Однако накапливать деньги на старость обяжут всех трудоустроенных украинцев. По замыслу депутатов, для этого нужно будет выбрать компанию по управлению активами или негосударственный пенсионный фонд, которые и будут руководить вашими сбережениями. Такого распорядителя можно будет менять. Однако, не чаще двух раз в год.

Минимум, который работники смогут откладывать, составит процент от оклада. А вот работодатели должны будут оплатить минимум два процента.

Галина Третьякова, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов:

«Все остальное – добровольно. Если хотите, чтобы это было 10 или 15%, то договаривайтесь, на каких принципах вы будете делать такой собственный уже для каждого человека такой накопительный фонд».

Участвовать в накопительном пенсионном обеспечении нужно будет независимо от возраста. А в случае преждевременной смерти все сбережения человека будут отходить наследникам.

Александр Панченко, член Национальной комиссии ценных бумаг и фондового рынка:

«Все работающие должны отчислять себе на пенсию. Если даже человеку остается один год до пенсии, вы все равно отсчитываете, а затем, когда вы выходите на пенсию, получаете такую премию к пенсии себе».

Разработчики законопроекта говорят: такая система рассчитана на перспективу. Чтобы сейчас молодые украинцы не оказались на старости с копеечными выплатами. Так как нагрузка на Пенсионный фонд может возрасти из-за демографического кризиса и высокого уровня миграции. А его дефицит и без того очень велик.

Ирина Ковпашко, заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины:

«Сегодня имея больше 13 миллионов застрахованных лиц и 11,3 миллиона пенсионеров, по сути 10 работающих содержат 8,6 пенсионера».

Принять законопроект депутаты планируют до конца 2020 года. А с 2021 года он может вступить в силу. Однако, платить накопительные пенсионные взносы украинцев заставят не сразу, а скорее с 2023 году. За это время должны создать структуры, ответственные за сбережения «на старость».

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