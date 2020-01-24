Минские соглашения подлежат пересмотру – Резников
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Алексей Резников заявил о желании Киева изменить минские соглашения.
Об этом он сообщил журналистам «НВ». Запись беседы опубликована на YouTube.
«Новая позиция Украины неизменна. Минские соглашения подлежат пересмотру», — сказал он.
По словам Резникова, Украина настаивает на полном разоружении вооруженных формирований самопровозглашенных республик Донбасса и передаче ей контроля над границей перед проведением выборов в регионе. Киев считает, что пока граница не контролируется украинскими военными, проведение честных и прозрачных выборов невозможно.
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