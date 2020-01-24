Минские соглашения подлежат пересмотру – Резников

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Алексей Резников заявил о желании Киева изменить минские соглашения.

Об этом он сообщил журналистам «НВ». Запись беседы опубликована на YouTube.

«Новая позиция Украины неизменна. Минские соглашения подлежат пересмотру», — сказал он.

По словам Резникова, Украина настаивает на полном разоружении вооруженных формирований самопровозглашенных республик Донбасса и передаче ей контроля над границей перед проведением выборов в регионе. Киев считает, что пока граница не контролируется украинскими военными, проведение честных и прозрачных выборов невозможно.

Тэги: Минские соглашения