24 января – Международный день образования

24 января отмечается Международный день образования (International Day of Education).

Своей резолюцией от 3 декабря 2018 года (A/RES/73/25) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 24 января Международным днем образования, признавая его роль в достижении мира и развития.

Проект резолюции был предложен делегацией Нигерии на Глобальной конференции по вопросам образования, проходившей в Брюсселе, и поддержан 58 государствами-членами, что продемонстрировало политическую волю, направленную на поддержку инклюзивного, доступного и качественного образования для всех.

В резолюции признается важность образования для достижения устойчивого развития и подчеркивается, что образование может повысить индивидуальную производительность и увеличить потенциал экономического роста, способствовать искоренению нищеты и голода, содействовать здоровью и гендерному равенству.

Также в документе говорится, что необходимо прилагать усилия для обеспечения инклюзивности и справедливости всех учебных заведений, включая начальную, среднюю, университетскую и профессиональную подготовку, чтобы каждый человек мог воспользоваться возможностью учиться всю жизнь и, следовательно, в полной мере участвовать в жизни общества и делать вклад в устойчивое развитие.

Образование является правом каждого человека, что закреплено в Статье 26 Всеобщей декларации прав человека. Она призывает к обеспечению бесплатного начального образования для каждого. А Конвенция о правах ребёнка, принятая в 1989 году, содержит положение об обязанности государств обеспечивать доступность высшего образования для всех.

Ведь образование предоставляет возможность выбраться из нищеты и обеспечить благосостояние в будущем. Однако, по данным ООН, около 265 миллионов детей и подростков до сих пор не имеют возможности пойти в школу или закончить её, а 20% из них – в возрасте, когда необходимо получать начальное образование. Эти дети страдают от нищеты, дискриминации, вооруженных конфликтов, чрезвычайных ситуаций и последствий изменения климата. Миграция и вынужденное перемещение также оказывают негативное воздействие на получение образования.

Генеральная Ассамблея предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, другим международным и региональным организациям и организациям гражданского общества, неправительственным организациям, религиозным организациям, научным учреждениям, организациям частного сектора, частным лицам и другим соответствующим заинтересованным сторонам надлежащим образом отмечать Международный день образования.

Генеральная Ассамблея возложила проведение ключевых мероприятий по празднованию Дня на Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в качестве специализированного учреждения ООН, занимающегося вопросами образования.

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