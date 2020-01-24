Евросоюз подписал соглашение о Brexit
Документ официально подписали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.
В Брюсселе были подписано соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. об этом сообщили в своих твиттерах сегодня, 24 января, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании. Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники. И я заинтересован в том, чтобы написать новую страницу вместе», – написал Шарль Мишель.
Сообщается, что теперь, после подписания документа, процедуру Brexit можно будет ратифицировать Европейским парламентом.
Новости по теме
Верхняя палата парламента Великобритании в среду, 22 января, ратифицировала ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания может отказаться от переговоров по выходу из состава Евросоюза из-за изменившихся требований.
Большинство подданных Великобритании проголосовали за выход королевства из Евросоюза, свидетельствуют данные подсчета практически всех голосов на референдуме о разрыве отношений с ЕС.