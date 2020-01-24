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Главная » Мир » Политика
10:30 24 Января 2020 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Евросоюз подписал соглашение о Brexit

Документ официально подписали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

В Брюсселе были подписано соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. об этом сообщили в своих твиттерах сегодня, 24 января, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании. Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники. И я заинтересован в том, чтобы написать новую страницу вместе», – написал Шарль Мишель.

Сообщается, что теперь, после подписания документа, процедуру Brexit можно будет ратифицировать Европейским парламентом.

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Тэги: ес, Евросоюз, Великобритания, brexit

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