Вирус в Китае: число зараженных значительно выросло

В Китае, по официальным данным, уже более 800 человек заражены неизвестным коронавирусом вирусом, число погибших также продолжает расти.

Согласно последним официальным данным Китайских властей, число летальных исходов от неизвестного коронавируса составляет 26 человек. Общее число зараженных также значительно выросло, на данный момент оно составляет 849 человек.

Напомним, пару дней назад, по официальным данным, насчитывалось около 600 зараженных.

Из этих 849 человек, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, а 34 человека покинули медицинские учреждения.

Число предположительно-зараженных пациентов на утро, 24 января составляет 1072 человека.

Также были зафиксированы два летальных исхода за пределами первоначального региона распространения заболевания – один в провинции Хэбэй и еще один в городе Суйхуа (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), расположенном в 430 км от границы с РФ.

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