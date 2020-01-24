Екс-нардеп Шпак може отримати 12 років за розкрадання державних коштів

18 січня громадські активісти на мітингу в черговий раз намагались «достукатись» до совісті екс-нардепа Василя Шпака, якому висунуто підозру у розкраданні десятків мільйонів державних коштів.

А також звернути увагу громадян, силовиків та антикорупційних органів на громадську ініціативу «Поборемо корупцію разом», пише ОРД.

Про це повідомив телеграм-канал https://t.me/KoruptsionerShpak

Історія Василя Шпака може легко потягнути на сценарій голівудського блокбастеру про багаторічну аферу міжнародного рівня.

Якщо зовсім коротко, то за лише 10 років директорства Шпака “Украгролізинг” отримав від держави 2,4 млрд. грн.

Половину з них витратив на утримання свого апарату. Решта — на техніку, яка регулярно зникала, а сільгосппідприємства, що її отримували, випаровувалися або припиняли платити.

Аудитори Державної фінансової інспекції нарахували 670 млн. грн. неефективно використаних коштів (при курсі 8 грн./дол.) тільки з 2010-го по середину 2013 року.

У серпні 2014 року Василя Шпака нарешті заарештували за підозрою у фінансових махінаціях. Проте, дуже швидко відпустили, про що преса писала також немало.

https://m.censor.net.ua/ua/blogs/1099894/anton_chernushenko_rabota_pod_zakaz

«Справа Шпаків» стала предметом великої кількості журналістських розслідувань (https://antikor.com.ua/articles/288213-opg_skotnyj_dvor_kak_vasilij_shpak_vydoil_ukrainu).

Протягом 5 років суди у справі сумнозвісної родини переносились. Лише у 2019-му році активісти антикорупційних організацій намагались тричі потрапити на засідання, які постійно відмінялись.

Річ у тому, що суддя в цій справі також одіозний – Володимир Миколайович Карабань. Він за часів Януковича прославився тим, що виконував політичні замовлення і був одним із суддів, які ухвалювали рішення проти євромайданівців. На нього завели декілька десятків дисциплінарних проваджень, але за паном суддею є, ймовірно, хтось при владі й сьогодні.

Громадські активісти вбачають у постійному переносі судів можливу змову адвокатів та деяких силовиків з метою максимально затягнути та розвалити справу по розкраданню державних коштів. Іншої відповіді на питання чому Шпак на волі, а свідки протягом чотирьох років не викликані в суд – немає.

Протягом вже декількох років, активісти контролюють хід справи Шпака та інформують про неї громадськість.

Минулого року був запущений навіть телеграм-канал про Василя Шпака з детальним описом усіх його афер: https://t.me/KoruptsionerShpak та сторінка у Фейсбук.

Проте, до цих пір Шпак на волі, а трюки адвокатів з переносом слухань продовжуються щоквартально.

У разі оголошення вироку 20 лютого 2020 року, Шпак буде чи не першим великим функціонером часів Януковича, який отримає заслужене покарання за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

Антикорупційні громадські організації активно спостерігають за цією справою, щоб вона не була «злита» та запрошують всіх небайдужих 20 лютого о 16.00 до Печерського суду на мітинг, щоб не дати в черговий раз перенести справу, а Шпак нарешті отримав по заслугах.