Где зима? Прогноз погоды на выходные: тепло и сухо

На выходных в Украине будет тепло и почти без осадков.

В Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью 0°, днем +4°. В воскресенье переменная облачность, -2°…+5°.

Во Львове в субботу солнечно, ночью -5°, днем +7°. В воскресенье без осадков, -3°…+7°.

В Луцке в субботу ночью 0°, днем +3°, пасмурно. В воскресенье ночью 0°, днем +4°, без осадков, передает сервис УНИАН Погода.

В Виннице в субботу перемнная облачность, температура воздуха 0°…+4°. В воскресенье до +5°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью -2°, днем +9°. В воскресенье +2°…+8°.

В Харькове в субботу пройдет снег, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье -1°…+3°, без осадков.

В Днепре в субботу переменная облачность, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -1°…+3°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, -1°…+7°. В воскресенье -3°…+8°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье без осадков, температура до +4°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье температура до +5°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье -1°…+4°, без осадков.

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