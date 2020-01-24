В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом
Лечение пациентки осуществлялось в городской больнице.
В Шанхае врачи вылечили первого пациента, которому ранее был поставлен диагноз пневмония, вызванная новым типом коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагенство Sina.
Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения Китая, медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину. Она некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.
Отмечается, что 10 января женщина почувствовала недомогание, сопровождавшееся повышенной температурой тела, а 12 января она вернулась в Шанхай и вечером 15 января ее госпитализировали.
Лечение пациентки осуществлялось в городской больнице. Ее самочувствие постепенно улучшалось. После того, как температура тела женщины на протяжении шести дней держалась в пределах нормы, врачи провели несколько тестов на наличие коронавируса.
Оба теста показали отрицательный результат. Врачи пришли к выводу, что воспаление было полностью устранено и выписали пациентку домой.
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