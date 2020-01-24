Ученые «оживили» голос древнеегипетской мумии возрастом 3000 лет

Ученые смогли воспроизвести голос древней мумии.

Ученые с помощью 3D-принтера определили, каким был голос мумифицированного египетского священника, жившего 3000 лет назад.

Об этом сообщает «Хвиля».

Несьямун был древнеегипетским священником во время правления фараона Рамзеса XI. Он пел песни во время своих ритуалов в храме Карнак в Фивах. Теперь, спустя 3000 лет после смерти священника, ученые воссоздали звук его голоса, просканировав голосовой тракт, напечатав его копию на 3D-принтере и пропустив через систему синтеза речи.

«Это был такой интересный проект, который открыл новое окно в прошлое, и мы очень рады возможности поделиться звуком человека, который жил 3000 лет назад», — заявил профессор Дэвид Ховард, соавтор проекта исследования.

Команда ученных смогла точно воспроизвести один звук, который звучит как длинный, раздраженный «meh» без «m».

«Звук, который вы слышите, — это звук его голосового тракта в том положении, в котором он лежит в саркофаге», — заявил Говард, профессор электротехники в Royal Holloway, Лондонский университет.

Мумия Несьямуна, которую можно увидеть в Музее города Лидс в Англии, была впервые исследована в 1824 году. Последующие исследования показали, что он умер своей смертью в 50 лет.

Надписи гроба Несьямуна показали, что его последним желанием было иметь возможность говорить и после смерти, что делает его идеальным предметом для подобного исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports .

Тэги: Ученые